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Амлодипін-Астрафарм таблетки 5 мг блістер, №30 - Одеса (77308) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 35 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (5)
26,63
Економія: -3,31 грн
23,32 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (5)
26,90
Економія: -3,58 грн
23,32 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (6)
26,30
Економія: -2,98 грн
23,32 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (4)
24,10
Економія: -0,78 грн
23,32 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Преображенська, 82
Всього: упаковка (3)
26,63
Економія: -3,31 грн
23,32 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Катерининська, 72
Всього: упаковка (3)
24,50
Економія: -1,18 грн
23,32 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 56
Всього: упаковка (3)
26,93
Економія: -3,61 грн
23,32 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (7)
25,59
Економія: -2,27 грн
23,32 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (4)
25,91
Економія: -2,59 грн
23,32 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Канатна, 77
Всього: упаковка (8)
26,92
Економія: -3,60 грн
23,32 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (2)
24,53 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 80
Всього: упаковка (3)
24,51
Економія: -1,19 грн
23,32 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, дорога Фонтанська, 2
Всього: упаковка (2)
26,64
Економія: -3,32 грн
23,32 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 16
Всього: упаковка (6)
26,64
Економія: -3,32 грн
23,32 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 27
Всього: упаковка (5)
25,73
Економія: -2,41 грн
23,32 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Космонавтів, 1
Всього: упаковка (6)
26,97
Економія: -3,65 грн
23,32 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (3)
26,60 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, просп. Шевченка, 17
Всього: упаковка (1)
24,10
Економія: -2,20 грн
21,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 13
Всього: упаковка (5)
25,66
Економія: -2,34 грн
23,32 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (6)
26,32
Економія: -3,00 грн
23,32 грн