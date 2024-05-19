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Амлодипін-Астрафарм таблетки 5 мг блістер, №30 - Львів (77308) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 111 аптеці
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
26,15
Економія: -0,43 грн
25,72 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (7)
26,77
Економія: -3,36 грн
23,41 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
12,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (4)
26,78
Економія: -3,37 грн
23,41 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (7)
23,52
Економія: -0,11 грн
23,41 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (4)
26,60
Економія: -3,19 грн
23,41 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (4)
26,97
Економія: -3,56 грн
23,41 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (5)
26,22
Економія: -2,81 грн
23,41 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (6)
26,52
Економія: -3,11 грн
23,41 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (3)
25,90
Економія: -2,49 грн
23,41 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (6)
23,41 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (3)
26,07
Економія: -2,66 грн
23,41 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: таблетки (20)
27,29
Економія: -5,90 грн
21,39 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Всього: таблетки (20)
24,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (9)
24,97
Економія: -1,56 грн
23,41 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
Всього: упаковка (1)
24,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (2)
23,41 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (3)
26,70
Економія: -3,29 грн
23,41 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (6)
27,03
Економія: -3,62 грн
23,41 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Львів, вул. Горської, 9
Всього: упаковка (7)
27,01
Економія: -3,60 грн
23,41 грн