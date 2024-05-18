Амлодипін-Астрафарм таблетки 5 мг блістер, №30 - Харків (77308) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 57 аптеках
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Харків, пл. Конституції, 1
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
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Харків, просп. Гагаріна, 26
Аптека 9-1-1
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Мед-сервіс
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Харків, вул. Сумська, 69
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Харків, просп. Науки, 9
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Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
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Харків, просп. Науки, 38
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Харків, пров. Расторгуївський, 2
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Харків, пров. Расторгуївський, 2
Аптека бам
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
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Всього: упаковка (8)
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Харків, просп. Ювілейний, 32-Б
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Холодногірська, 2
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. 1-й Лісопарківський, 7
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Достоєвського, 10
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11
Подорожник
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Всього: упаковка (8)
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Харків, просп. Слави, 3-А