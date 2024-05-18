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Амлодипін-Астрафарм таблетки 5 мг блістер, №30 - Харків (77308) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 57 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (20)
26,50
Економія: -2,78 грн
23,72 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
24,95 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (3)
25,04
Економія: -1,32 грн
23,72 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: блістер (1)
27,21 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
13,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
27,42 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (3)
25,30
Економія: -1,58 грн
23,72 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (3)
26,44
Економія: -2,72 грн
23,72 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (2)
26,19 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (5)
25,22
Економія: -1,50 грн
23,72 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (3)
24,80
Економія: -1,08 грн
23,72 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
25,20
Економія: -1,48 грн
23,72 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (3)
26,98
Економія: -3,26 грн
23,72 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Харків, просп. Ювілейний, 32-Б
Всього: упаковка (8)
26,54
Економія: -2,82 грн
23,72 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Холодногірська, 2
Всього: упаковка (4)
26,92
Економія: -3,20 грн
23,72 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. 1-й Лісопарківський, 7
Всього: упаковка (4)
26,94
Економія: -3,22 грн
23,72 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Достоєвського, 10
Всього: упаковка (4)
26,76
Економія: -3,04 грн
23,72 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (1)
28,65
Економія: -4,19 грн
24,46 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11
Всього: упаковка (3)
24,42
Економія: -0,70 грн
23,72 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Слави, 3-А
Всього: упаковка (8)
26,48
Економія: -2,76 грн
23,72 грн