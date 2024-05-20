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Амлодипін-Астрафарм таблетки 10 мг блістер, №60 - Запоріжжя (622883) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (2)
59,89 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
Всього: упаковка (1)
64,90
Економія: -10,30 грн
54,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
Всього: упаковка (2)
59,05 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
59,84 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Всього: упаковка (2)
57,79 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
Всього: упаковка (1)
59,87 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 21
Всього: упаковка (2)
59,86 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (1)
52,83 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Комарова, 1
Всього: упаковка (1)
64,60 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Всього: упаковка (2)
59,85 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 19
Всього: упаковка (2)
56,27 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 5
Всього: упаковка (1)
52,83 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Будівельників, 7-А
Всього: таблетки (30)
64,90
Економія: -12,10 грн
52,80 грн
В інших містах:
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 22-Д
Всього: упаковка (1)
40,41
Економія: -2,38 грн
38,03 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Дніпро, просп. Героїв, 4-А
Всього: упаковка (1)
60,73 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Дніпро, вул. Новокримська, 4
Всього: упаковка (1)
62,93
Економія: -3,80 грн
59,13 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Княжа, 83-В
Всього: упаковка (1)
62,84 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Дніпро, вул. Шевченка Тараса, 9
Всього: упаковка (1)
64,13
Економія: -5,85 грн
58,28 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
59,84 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Семафорна, 28
Всього: упаковка (1)
58,93 грн