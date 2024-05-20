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Амлодипін-Астрафарм таблетки 10 мг блістер, №60 - Одеса (622883) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (2)
64,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114
Всього: упаковка (2)
59,87 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Всього: упаковка (2)
56,22 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, бульв. Десантний, 1
Всього: упаковка (2)
57,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 30/1
Всього: упаковка (6)
49,43 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Болгарська, 38
Всього: упаковка (1)
52,86 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
63,00 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Татарбунари, вул. Горького Максима, 19
Всього: упаковка (2)
55,20 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Миколаїв, просп. Миру, 1/1
Всього: упаковка (1)
64,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 9
Всього: упаковка (1)
59,87 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Врадіївка, вул. Незалежності, 92
Всього: упаковка (2)
56,22 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (2)
62,86 грн
Мiська сiмейна аптека
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Подільськ, просп. Перемоги, 11/37
Всього: упаковка (2)
59,88 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Ізмаїл, просп. Незалежності, 72-П
Всього: блістер (2)
56,22 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (1)
58,93 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Кропивницький, вул. Соборна, 27-Б
Всього: упаковка (2)
59,87 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 32
Всього: упаковка (1)
59,88 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 7
Всього: упаковка (2)
59,04 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
Всього: упаковка (2)
59,88 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
Всього: упаковка (2)
59,88 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
Всього: упаковка (2)
61,68 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
Всього: упаковка (1)
59,88 грн