Амлодипін-Астрафарм таблетки 10 мг блістер, №60 - Одеса (622883) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 7 аптеках
Мед-сервіс
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Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
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Одеса, вул. Корольова Академіка, 114
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Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Мед-сервіс
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Одеса, бульв. Десантний, 1
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Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 30/1
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Болгарська, 38
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Гала аптека
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Одеса, вул. Заболотного Академіка, 2
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Татарбунари, вул. Горького Максима, 19
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Миколаїв, просп. Миру, 1/1
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 9
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Врадіївка, вул. Незалежності, 92
Мед-сервіс
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Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Мiська сiмейна аптека
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Подільськ, просп. Перемоги, 11/37
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Всього: блістер (2)
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Ізмаїл, просп. Незалежності, 72-П
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
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Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
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Кропивницький, вул. Соборна, 27-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 32
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 7
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 02 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 02 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
Мiська сiмейна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б