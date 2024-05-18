Амлодипін-Астрафарм таблетки 10 мг блістер, №60 - Харків (622883) Лікарський препарат - ціни
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Бажаємо здоров'я
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Мед-сервіс
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Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
Мед-сервіс
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Полтава, вул. Шевченка Тараса, 37
Мед-сервіс
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Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 104
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Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
Мед-сервіс
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Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
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Зіньків, вул. Воздвиженська, 67-А
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Суми, вул. Харківська, 38
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Тернівка, вул. Пушкіна, 2