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Амлодипін-Астрафарм таблетки 10 мг блістер, №60 - Харків (622883) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (1)
47,25 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
64,90 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
60,55 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (1)
64,68
Економія: -7,44 грн
57,24 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (2)
64,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Харків, просп. Ювілейний, 94-А
Всього: упаковка (2)
59,87 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Олександрівський, 81
Всього: упаковка (2)
59,64
Економія: -9,29 грн
50,35 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
Всього: упаковка (1)
62,83 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, пров. Донецький, 18
Всього: упаковка (1)
67,50 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Тарасенка Георгія, 39
Всього: упаковка (1)
59,00 грн
Магнолія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Броненосця Потемкіна, 1-Б
Всього: упаковка (2)
60,00 грн
Аптека
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Зачинено
Харків, вул. Вологодська, 35-А
Всього: упаковка (4)
59,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 115
Всього: упаковка (9)
59,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 31
Всього: упаковка (2)
59,00 грн
Аптека
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Зачинено
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-А
Всього: упаковка (4)
61,50 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Харків, просп. Курчатова Академіка, 4-Б
Всього: упаковка (3)
59,00 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 37
Всього: упаковка (3)
59,00 грн
Магнолія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 103/41
Всього: упаковка (6)
59,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Миру, 54/1
Всього: упаковка (5)
59,00 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, вул. Полтавська, 91
Всього: упаковка (1)
59,04 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, просп. Миру, 30-А
Всього: упаковка (2)
62,88 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Небесної Сотні, 79-А
Всього: упаковка (1)
56,49 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
Всього: упаковка (1)
59,86 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 37
Всього: упаковка (1)
59,89 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
Всього: упаковка (1)
59,04 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 104
Всього: упаковка (1)
59,89 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
Всього: упаковка (1)
59,89 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
Всього: упаковка (3)
62,83 грн
Мед-сервіс
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Зіньків, вул. Воздвиженська, 67-А
Всього: упаковка (2)
59,87 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Харківська, 38
Всього: упаковка (2)
59,05 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
Всього: упаковка (2)
59,85 грн