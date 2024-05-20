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Амлодипін-Астрафарм таблетки 5 мг блістер, №60 - Запоріжжя (622876) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (2)
39,93 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (3)
43,25
Економія: -5,21 грн
38,04 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
Всього: упаковка (1)
39,30 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (3)
39,90 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Всього: упаковка (3)
39,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
Всього: упаковка (3)
39,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 21
Всього: упаковка (3)
39,90 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Комарова, 1
Всього: упаковка (2)
43,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Всього: упаковка (3)
39,90 грн
В інших містах:
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
Всього: упаковка (2)
36,36
Економія: -1,09 грн
35,27 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Всього: блістер (5)
43,10 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 22-Д
Всього: упаковка (1)
37,92
Економія: -2,27 грн
35,65 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
Всього: упаковка (4)
39,92 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Дніпро, вул. Новокримська, 4
Всього: упаковка (1)
37,82
Економія: -2,35 грн
35,47 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Княжа, 83-В
Всього: упаковка (1)
41,92 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
43,00 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1)
21,50
Економія: -2,66 грн
18,84 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Дніпро, вул. Шевченка Тараса, 9
Всього: упаковка (1)
39,17
Економія: -3,61 грн
35,56 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Всього: упаковка (2)
43,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
39,92 грн