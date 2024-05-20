Амлодипін-Астрафарм таблетки 5 мг блістер, №60 - Запоріжжя (622876) Лікарський препарат - ціни
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Запоріжжя, просп. Металургів, 14
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Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 21
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Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
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Всього: блістер (5)
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Дніпро, бульв. Слави, 40
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Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 22-Д
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Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
Нє болєй
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Дніпро, вул. Новокримська, 4
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Нікополь, вул. Княжа, 83-В
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Дніпро, вул. Робоча, 152
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Дніпро, вул. Шевченка Тараса, 9
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Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
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Дніпро, вул. Пастера, 2