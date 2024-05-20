Амлодипін-Астрафарм таблетки 5 мг блістер, №60 - Одеса (622876) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
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Одеса, вул. Пушкінська, 83
Мед-сервіс
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Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Будемо здорові разом
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Канатна, 16
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Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
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Одеса, вул. Заболотного Академіка, 2
Бажаємо здоров'я
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Великодолинське, вул. Чорноморська, 2
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (5)
Відчинено Зачиняється о 21:30
Чорноморськ, вул. Шума Віталія, 13-Б
Аптека24
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Всього: блістер (1)
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Миколаїв, вул. Чкалова, 91-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
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Миколаїв, просп. Центральний, 147/4
Подорожник
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Миколаїв, вул. Старова Архітектора, 2/2
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1), блістер (3)
Зачинено Відчиняється за 02 хв
Врадіївка, вул. Незалежності, 92
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
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Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 02 хв
Кропивницький, вул. Соборна, 27-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 7
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 02 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 02 хв
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 02 хв
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 02 хв
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Покров, вул. Медична, 19-А/1
Економна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 02 хв
Покров, вул. Соборна, 11