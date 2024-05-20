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Амлодипін-Астрафарм таблетки 5 мг блістер, №60 - Одеса (622876) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека24
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Пушкінська, 83
Всього: упаковка (1)
43,30 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (2)
42,70 грн
Будемо здорові разом
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Канатна, 16
Всього: упаковка (2)
41,30 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
43,20 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Великодолинське, вул. Чорноморська, 2
Всього: упаковка (1)
37,66 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Чорноморськ, вул. Шума Віталія, 13-Б
Всього: блістер (5)
40,00 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Миколаїв, вул. Чкалова, 91-А
Всього: блістер (1)
43,30 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 147/4
Всього: упаковка (2)
39,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Миколаїв, вул. Старова Архітектора, 2/2
Всього: упаковка (2)
42,10
Економія: -4,06 грн
38,04 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (1)
63,72 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Врадіївка, вул. Незалежності, 92
Всього: упаковка (1), блістер (3)
37,66 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (3)
39,88 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Кропивницький, вул. Соборна, 27-Б
Всього: упаковка (2)
39,37 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 7
Всього: упаковка (2)
39,37 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
Всього: упаковка (3)
39,88 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
Всього: упаковка (2)
43,09
Економія: -5,05 грн
38,04 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
Всього: упаковка (2)
36,76 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
Всього: упаковка (2)
39,93 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21
Всього: упаковка (2)
39,92 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
Всього: упаковка (2)
39,37 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Покров, вул. Медична, 19-А/1
Всього: упаковка (3)
39,90 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Покров, вул. Соборна, 11
Всього: упаковка (2)
39,93 грн