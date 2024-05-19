Амлодипін-Астрафарм таблетки 5 мг блістер, №60 - Львів (622876) Лікарський препарат - ціни
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Тернопіль, вул. Руська, 24
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Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 14
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Тернопіль, бульв. Вишневецького Дмитра, 9
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Рівне, вул. Соборна, 135
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Ізяслав, вул. Шевченка, 16
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Ізяслав, вул. Никитюка Миколи, 1-А
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Хмельницький, вул. Шухевича Романа, 1-В
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Хмельницький, вул. Зарічанська, 8
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Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 27
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Чернівці, вул. Головна, 200
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Дунаївці, вул. Шевченка Тараса, 59/2
Подорожник
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Всього: таблетки (10)
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Хотин, вул. Олімпійська, 68-А