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Амлодипін-Астрафарм таблетки 5 мг блістер, №60 - Львів (622876) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека24
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Львів, вул. Зубрівська, 38
Всього: упаковка (1)
21,60 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Торговиця, 1/10
Всього: упаковка (1)
39,93 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Тернопіль, вул. Руська, 24
Всього: упаковка (2)
41,32
Економія: -3,28 грн
38,04 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 14
Всього: упаковка (1)
41,32
Економія: -3,28 грн
38,04 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, бульв. Вишневецького Дмитра, 9
Всього: таблетки (50)
41,32
Економія: -3,28 грн
38,04 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Поляна, вул. Гірська, 16-А
Всього: упаковка (1)
39,92 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Рівне, вул. Соборна, 135
Всього: упаковка (1)
37,32 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Новака Андрія, 11/2
Всього: упаковка (3)
38,04 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Рівне, вул. Богоявленська, 30
Всього: упаковка (2)
35,88 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Грушевського Михайла, 88-А
Всього: упаковка (3)
42,86
Економія: -4,82 грн
38,04 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Ізяслав, вул. Шевченка, 16
Всього: упаковка (4)
41,32
Економія: -3,28 грн
38,04 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ізяслав, вул. Никитюка Миколи, 1-А
Всього: упаковка (5)
41,32
Економія: -3,28 грн
38,04 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Шухевича Романа, 1-В
Всього: упаковка (1)
42,88
Економія: -4,84 грн
38,04 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Хмельницький, вул. Нижня Берегова, 35
Всього: упаковка (1)
18,83 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 42
Всього: упаковка (1)
41,32
Економія: -3,28 грн
38,04 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 8
Всього: упаковка (1)
41,32
Економія: -3,28 грн
38,04 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 27
Всього: упаковка (1)
41,32
Економія: -3,28 грн
38,04 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 200
Всього: упаковка (1)
21,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дунаївці, вул. Шевченка Тараса, 59/2
Всього: упаковка (3)
43,11
Економія: -5,07 грн
38,04 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хотин, вул. Олімпійська, 68-А
Всього: таблетки (10)
38,04 грн