Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл у коробці, №10 - Запоріжжя (30298) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 8 аптеках
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
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Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Економна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 131
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
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Всього: упаковка (1)
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Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
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Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
В інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: розчин для ін'єкцій (6)
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Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 21
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Синельникове, вул. Миру, 52
Мед-сервіс
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Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 22
Аптека
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Всього: упаковка (1)
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Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
Мед-сервіс
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Всього: розчин для ін'єкцій (7)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 17 хв
Дніпро, вул. Незалежності, 8
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188/1
Мед-сервіс
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Всього: розчин для ін'єкцій (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 5
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
Аптека24
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Всього: ампула (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Нє болєй
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Всього: упаковка (2), ампула (9)
Відчинено Зачиняється за 17 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Бєхтерева, 1