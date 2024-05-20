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Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл у коробці, №10 - Запоріжжя (30298) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
51,55
Економія: -9,49 грн
42,06 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Всього: упаковка (1)
45,88 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 131
Всього: упаковка (1)
43,71 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (2)
43,70 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Всього: упаковка (1)
43,71 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
Всього: упаковка (2)
43,71 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
Всього: упаковка (1)
51,50
Економія: -9,44 грн
42,06 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 21
Всього: розчин для ін'єкцій (6)
43,69 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Синельникове, вул. Миру, 52
Всього: упаковка (1)
50,27 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Всього: упаковка (1)
43,71 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 22
Всього: упаковка (1)
50,27 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
Всього: упаковка (1)
43,71 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
Всього: розчин для ін'єкцій (7)
43,71 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Дніпро, вул. Незалежності, 8
Всього: упаковка (1)
51,55
Економія: -9,49 грн
42,06 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188/1
Всього: упаковка (1)
46,64
Економія: -2,64 грн
44,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 5
Всього: розчин для ін'єкцій (8)
43,71 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
Всього: упаковка (3)
43,70 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Всього: ампула (8)
49,00 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (2), ампула (9)
46,14
Економія: -1,82 грн
44,32 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Бєхтерева, 1
Всього: упаковка (1)
51,55
Економія: -9,49 грн
42,06 грн