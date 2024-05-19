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Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл у коробці, №10 - Львів (30298) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 43 аптеках
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: розчин для ін'єкцій (6)
48,80
Економія: -6,74 грн
42,06 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
51,13
Економія: -9,07 грн
42,06 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
51,55
Економія: -9,49 грн
42,06 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
51,45
Економія: -9,39 грн
42,06 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (1)
51,55
Економія: -9,49 грн
42,06 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (1)
51,55
Економія: -9,49 грн
42,06 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: розчин для ін'єкцій (6)
46,01
Економія: -3,95 грн
42,06 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Васильківського, 1
Всього: упаковка (1)
51,55
Економія: -9,49 грн
42,06 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 84
Всього: упаковка (1)
51,55
Економія: -9,49 грн
42,06 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Героїв УПА, 73
Всього: упаковка (1)
51,55
Економія: -9,49 грн
42,06 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 95
Всього: упаковка (1)
51,55
Економія: -9,49 грн
42,06 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Кульпарківська, 95
Всього: упаковка (3)
51,55
Економія: -9,49 грн
42,06 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Варшавська, 193
Всього: розчин для ін'єкцій (9)
51,55
Економія: -9,49 грн
42,06 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кульпарківська, 95
Всього: розчин для ін'єкцій (4)
51,53
Економія: -9,47 грн
42,06 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Панаса Мирного, 24
Всього: упаковка (2)
51,55
Економія: -9,49 грн
42,06 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бабія, 14
Всього: упаковка (1)
51,55
Економія: -9,49 грн
42,06 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Львів, вул. Зелена, 113
Всього: упаковка (1)
51,55
Економія: -9,49 грн
42,06 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 115-А
Всього: упаковка (1)
51,55
Економія: -9,49 грн
42,06 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Перфецького, 1
Всього: упаковка (1)
48,80
Економія: -6,74 грн
42,06 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
Всього: розчин для ін'єкцій (7)
48,80
Економія: -6,74 грн
42,06 грн