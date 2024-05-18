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Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл у коробці, №10 - Харків (30298) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
43,71 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (1)
51,50
Економія: -9,44 грн
42,06 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (4)
51,14
Економія: -9,08 грн
42,06 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Холодногірська, 2
Всього: розчин для ін'єкцій (6)
51,55
Економія: -9,49 грн
42,06 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, проїзд Стадіонний, 17-А
Всього: упаковка (1)
51,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 63-Д
Всього: упаковка (5)
51,55
Економія: -9,49 грн
42,06 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: розчин для ін'єкцій (8)
46,42
Економія: -1,42 грн
45,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
Всього: упаковка (1)
45,02 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 276-В
Всього: упаковка (1)
51,55
Економія: -9,49 грн
42,06 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, пров. Донецький, 18
Всього: упаковка (1)
49,00 грн
Астарта
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 17
Всього: розчин для ін'єкцій (8)
49,00 грн
Астарта
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Зачинено
Харків, вул. Павлова Академіка, 46
Всього: упаковка (10)
49,00 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 197
Всього: упаковка (2)
49,00 грн
В інших містах:
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дергачі, вул. Вокзальна, 72
Всього: розчин для ін'єкцій (6)
51,54
Економія: -9,48 грн
42,06 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Мерефа, вул. Савченка, 2-Б
Всього: упаковка (2)
51,55
Економія: -9,49 грн
42,06 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, пл. Базарна, -
Всього: упаковка (1)
51,38 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, вул. Шиндлера, 91
Всього: упаковка (1)
51,55
Економія: -9,49 грн
42,06 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Охтирка, вул. Перемоги, 11
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
48,80
Економія: -6,74 грн
42,06 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (2)
51,14
Економія: -9,08 грн
42,06 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Машівка, вул. Незалежності, 124-А
Всього: упаковка (4)
51,55
Економія: -9,49 грн
42,06 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Опішня, вул. Панаса Мирного, 47
Всього: упаковка (1)
51,55
Економія: -9,49 грн
42,06 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Дмітрієва Миколи, 6-Д
Всього: упаковка (1)
51,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 66-В
Всього: упаковка (1)
51,55
Економія: -9,49 грн
42,06 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 60-А
Всього: упаковка (2)
51,82 грн