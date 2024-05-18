Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл у коробці, №10 - Харків (30298) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 13 аптеках
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
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Харків, вул. Холодногірська, 2
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 17
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Всього: упаковка (10)
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Харків, вул. Павлова Академіка, 46
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Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дергачі, вул. Вокзальна, 72
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Всього: упаковка (2)
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Мерефа, вул. Савченка, 2-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, пл. Базарна, -
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Красноград, вул. Шиндлера, 91
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Охтирка, вул. Перемоги, 11
Аптека бам
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 3
Подорожник
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Машівка, вул. Незалежності, 124-А
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Опішня, вул. Панаса Мирного, 47
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Дмітрієва Миколи, 6-Д
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 66-В
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 60-А