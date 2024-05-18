Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл у коробці, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (30298) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 13 аптеках
Нє болєй
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Всього: упаковка (2), ампула (9)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 8
Мед-сервіс
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Всього: розчин для ін'єкцій (7)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
Аптека24
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Всього: ампула (8)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 4
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено
Дніпро, просп. Героїв, 22
Нє болєй
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Всього: упаковка (2), ампула (5)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 1
Подорожник
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Всього: розчин для ін'єкцій (9)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Калнишевського Петра, 6
Мед-сервіс
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Всього: розчин для ін'єкцій (6)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Батумська, 13
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
В інших містах:
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Бєхтерева, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Дунайська, 41-В
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Конституції, 17-Г
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 13
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 19-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Коновалова Сержанта, 25-В
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 38
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 48-В