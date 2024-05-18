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Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл у коробці, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (30298) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (2), ампула (9)
45,65
Економія: -1,33 грн
44,32 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 8
Всього: упаковка (1)
51,55
Економія: -9,49 грн
42,06 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
Всього: розчин для ін'єкцій (7)
43,71 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Всього: ампула (8)
49,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
Всього: упаковка (3)
43,70 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 4
Всього: упаковка (1)
48,08 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
Всього: упаковка (1)
43,71 грн
Мед-сервіс
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Зачинено
Дніпро, просп. Героїв, 22
Всього: упаковка (1)
50,27 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: упаковка (2), ампула (5)
46,14
Економія: -2,14 грн
44,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Калнишевського Петра, 6
Всього: розчин для ін'єкцій (9)
48,24
Економія: -6,18 грн
42,06 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Батумська, 13
Всього: розчин для ін'єкцій (6)
50,26 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Всього: упаковка (1)
43,71 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Бєхтерева, 1
Всього: упаковка (1)
51,55
Економія: -9,49 грн
42,06 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Дунайська, 41-В
Всього: упаковка (1)
43,71 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Конституції, 17-Г
Всього: упаковка (1)
49,07 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 13
Всього: упаковка (1)
43,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 19-А
Всього: упаковка (2)
51,54
Економія: -9,48 грн
42,06 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Коновалова Сержанта, 25-В
Всього: упаковка (1)
49,19 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 38
Всього: упаковка (1)
51,55
Економія: -9,49 грн
42,06 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 48-В
Всього: упаковка (1)
51,50
Економія: -9,44 грн
42,06 грн