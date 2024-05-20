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Березові бруньки бруньки 50 г пачка з внутрішн. пакетом, №1 - Львів (69596) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 54 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
94,81
Економія: -11,94 грн
82,87 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
101,99
Економія: -18,13 грн
83,86 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
95,99
Економія: -12,13 грн
83,86 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
119,99
Економія: -36,13 грн
83,86 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (3)
105,99
Економія: -22,13 грн
83,86 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (2)
124,99
Економія: -41,13 грн
83,86 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (1)
120,50
Економія: -36,64 грн
83,86 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (2)
91,35
Економія: -3,52 грн
87,83 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (1)
124,99
Економія: -41,13 грн
83,86 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (2)
111,99
Економія: -28,13 грн
83,86 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Львів, вул. Горської, 9
Всього: упаковка (2)
112,50
Економія: -28,64 грн
83,86 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Руставелі Шота, 44
Всього: упаковка (1)
104,99
Економія: -21,13 грн
83,86 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (1)
93,98
Економія: -6,18 грн
87,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Залізнична, 7
Всього: упаковка (2)
121,50
Економія: -37,64 грн
83,86 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 45
Всього: упаковка (1)
92,99
Економія: -9,13 грн
83,86 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Яблонської Софії, 8
Всього: упаковка (1)
126,50
Економія: -42,64 грн
83,86 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хімічна, 5
Всього: упаковка (1)
116,50
Економія: -32,64 грн
83,86 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Всього: упаковка (2)
99,50
Економія: -15,64 грн
83,86 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Героїв УПА, 73
Всього: упаковка (2)
111,50
Економія: -27,64 грн
83,86 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 45
Всього: упаковка (1)
116,50
Економія: -32,64 грн
83,86 грн