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Березові бруньки бруньки 50 г пачка з внутрішн. пакетом, №1 - Харків (69596) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 58 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (2)
94,71
Економія: -9,78 грн
84,93 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
90,26 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (1)
97,99
Економія: -14,14 грн
83,85 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (2)
90,81
Економія: -5,43 грн
85,38 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (2)
101,50
Економія: -17,65 грн
83,85 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (3)
95,61
Економія: -10,52 грн
85,09 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (2)
94,89
Економія: -9,82 грн
85,07 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (1)
107,99
Економія: -24,14 грн
83,85 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (2)
98,32
Економія: -12,63 грн
85,69 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 27
Всього: упаковка (4)
96,19
Економія: -10,91 грн
85,28 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (3)
97,99
Економія: -14,14 грн
83,85 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
Всього: упаковка (2)
92,89
Економія: -7,88 грн
85,01 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (2)
95,50
Економія: -11,65 грн
83,85 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дерев'янка, 56
Всього: упаковка (1)
101,87
Економія: -16,49 грн
85,38 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
94,50
Економія: -10,65 грн
83,85 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (4)
94,80
Економія: -9,42 грн
85,38 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (2)
101,50
Економія: -17,65 грн
83,85 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 32/186
Всього: упаковка (2)
95,82
Економія: -11,00 грн
84,82 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 32-Б
Всього: упаковка (1)
121,50
Економія: -37,65 грн
83,85 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Холодногірська, 2
Всього: упаковка (2)
107,99
Економія: -24,14 грн
83,85 грн