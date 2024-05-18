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Березові бруньки бруньки 50 г пачка з внутрішн. пакетом, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (69596) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 46 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (3)
97,99
Економія: -14,14 грн
83,85 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (2)
94,74
Економія: -6,93 грн
87,81 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
98,12
Економія: -14,12 грн
84,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (1)
92,74
Економія: -15,51 грн
77,23 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (3)
93,42
Економія: -15,21 грн
78,21 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (3)
98,50
Економія: -14,65 грн
83,85 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (3)
91,50
Економія: -13,29 грн
78,21 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Незалежності, 29
Всього: упаковка (2)
107,99
Економія: -24,14 грн
83,85 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 12-Д
Всього: упаковка (5)
96,50
Економія: -12,65 грн
83,85 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 119-Д
Всього: упаковка (1)
104,99
Економія: -21,14 грн
83,85 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (3)
92,35
Економія: -14,15 грн
78,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
Всього: упаковка (4)
98,90
Економія: -20,70 грн
78,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пл. Старомостова, 1
Всього: упаковка (2)
107,99
Економія: -24,14 грн
83,85 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 102
Всього: упаковка (3)
92,65
Економія: -4,89 грн
87,76 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 8
Всього: упаковка (4)
104,50
Економія: -20,65 грн
83,85 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (3)
100,09
Економія: -11,45 грн
88,64 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Новокримська, 1
Всього: упаковка (4)
93,24
Економія: -5,44 грн
87,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Б
Всього: упаковка (2)
111,99
Економія: -28,14 грн
83,85 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
Всього: упаковка (1)
89,79
Економія: -4,84 грн
84,95 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Л
Всього: упаковка (1)
94,50
Економія: -10,65 грн
83,85 грн