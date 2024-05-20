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Березові бруньки бруньки 10 г пакет, №1 - Львів (19117) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
27,71
Економія: -3,49 грн
24,22 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 51
Всього: упаковка (2)
39,75
Економія: -4,98 грн
34,77 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рудне, вул. Огієнка Івана, 1
Всього: упаковка (1)
39,18
Економія: -0,27 грн
38,91 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 18
Всього: упаковка (1)
24,34
Економія: -1,46 грн
22,88 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Шухевича, 12-А
Всього: упаковка (1)
39,62
Економія: -0,11 грн
39,51 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Коссака, 5
Всього: упаковка (2)
39,18
Економія: -0,28 грн
38,90 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Успенська, 36-А
Всього: упаковка (1)
39,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Мазепи, 1
Всього: упаковка (1)
24,65
Економія: -1,42 грн
23,23 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Борислав, вул. Весняна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
39,54 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бурштин, вул. Калуська, 6-К
Всього: упаковка (1)
39,23
Економія: -0,03 грн
39,20 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Броди, вул. Золота, 1
Всього: упаковка (1)
39,21 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Героїв України, 8
Всього: упаковка (1)
39,33 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Дзвонарська, 15-А
Всього: упаковка (1)
39,55
Економія: -0,37 грн
39,18 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Турка, пл. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
39,13 грн
Перша
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 91
Всього: упаковка (1)
39,46 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 167
Всього: упаковка (2)
39,47
Економія: -0,65 грн
38,82 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 26
Всього: упаковка (1)
39,27 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 20
Всього: упаковка (1)
39,38 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Івано-Франківськ, пл. Ринок, 2/4
Всього: упаковка (1)
52,50
Економія: -18,10 грн
34,40 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 30
Всього: упаковка (1)
39,47 грн