Всі аптеки України
Дієтичні добавкиЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУСЕЧОГІННІ ПРЕПАРАТИНЕТІАЗИДНІ ДІУРЕТИКИ З ПОМІРНО ВИРАЖЕНОЮ АКТИВНІСТЮІнші нетіазидні діуретики з помірно вираженою активністюІнші діуретики, в тому числі рослинні препарати з діуретичним ефектомATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУСЕЧОГІННІ ПРЕПАРАТИНЕТІАЗИДНІ ДІУРЕТИКИ З ПОМІРНО ВИРАЖЕНОЮ АКТИВНІСТЮІнші нетіазидні діуретики з помірно вираженою активністюІнші діуретики, в тому числі рослинні препарати з діуретичним ефектомБерезові брунькиЦіни в аптеках

Березові бруньки бруньки 10 г пакет, №1 - Київ (19117) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (4)
42,55
Економія: -7,71 грн
34,84 грн
Аптека нц
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (2)
32,63
Економія: -4,77 грн
27,86 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
Всього: упаковка (3)
25,50
Економія: -0,75 грн
24,75 грн
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
Всього: упаковка (1)
24,22
Економія: -0,88 грн
23,34 грн
Аптека нц
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 20
Всього: упаковка (1)
29,79
Економія: -2,24 грн
27,55 грн
Аптека нц
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, просп. Науки, 42/1
Всього: упаковка (1)
32,03
Економія: -4,04 грн
27,99 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братиславська, 26
Всього: упаковка (1)
50,74
Економія: -16,34 грн
34,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сосюри, 3
Всього: упаковка (3)
25,54
Економія: -1,37 грн
24,17 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 67-А
Всього: упаковка (2)
42,05
Економія: -7,21 грн
34,84 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 22
Всього: упаковка (2)
23,75
Економія: -0,84 грн
22,91 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 100-А
Всього: упаковка (1)
39,21 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мрії, 24
Всього: упаковка (3)
42,83
Економія: -7,99 грн
34,84 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Махова Олександра, 6-А
Всього: упаковка (3)
38,75
Економія: -3,98 грн
34,77 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 59/1
Всього: упаковка (3)
39,26
Економія: -4,59 грн
34,67 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Курбаса Леся, 4-В
Всього: упаковка (3)
38,75
Економія: -3,94 грн
34,81 грн
Аптека нц
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, просп. Червоної Калини, 68
Всього: упаковка (1)
31,11
Економія: -3,92 грн
27,19 грн
Рецепти здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ентузіастів, 37
Всього: упаковка (1)
34,10 грн
Вітамін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 14:00
Київ, вул. Левицького Ореста, 19-А
Всього: упаковка (1)
40,20 грн
Галафарм
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Київ, перех. Щербаківського Данила / Салютна, 56/7
Всього: упаковка (1)
32,80 грн
Рецепти здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Лаврухіна, 9
Всього: упаковка (1)
30,30 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Крюківщина, вул. Одеська, 70-Б
Всього: упаковка (1)
26,09
Економія: -0,94 грн
25,15 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 243
Всього: упаковка (2)
39,59
Економія: -0,13 грн
39,46 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 28
Всього: упаковка (4)
25,83
Економія: -1,02 грн
24,81 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 65
Всього: упаковка (2)
38,75
Економія: -3,94 грн
34,81 грн