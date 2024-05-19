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Березові бруньки бруньки 10 г пакет, №1 - Харків (19117) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (1)
25,26
Економія: -1,16 грн
24,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Бекетова, 21
Всього: упаковка (2)
45,61
Економія: -11,21 грн
34,40 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 115
Всього: упаковка (3)
42,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-А
Всього: упаковка (3)
38,00 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
Всього: упаковка (4)
37,87
Економія: -3,10 грн
34,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Охтирка, пров. Харківський, 2
Всього: упаковка (2)
37,82
Економія: -3,05 грн
34,77 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
Всього: упаковка (3)
40,90
Економія: -6,10 грн
34,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Соборності, 77
Всього: упаковка (3)
38,45
Економія: -3,68 грн
34,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Героїв Крут, 76/1
Всього: упаковка (1)
40,11
Економія: -5,30 грн
34,81 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харківська, 12
Всього: упаковка (1)
26,30
Економія: -2,37 грн
23,93 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, просп. Лушпи Михайла, 45/1
Всього: упаковка (1)
30,52
Економія: -4,73 грн
25,79 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Сумської артбригади, 13
Всього: упаковка (3)
40,36
Економія: -5,55 грн
34,81 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Центральна, 59
Всього: упаковка (2)
38,39
Економія: -3,62 грн
34,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Центральна, 75/2
Всього: упаковка (3)
25,88
Економія: -1,55 грн
24,33 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 8-А
Всього: упаковка (1)
25,04
Економія: -0,94 грн
24,10 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: упаковка (6)
37,76
Економія: -3,01 грн
34,75 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Привокзальна, 3
Всього: упаковка (11)
38,61
Економія: -3,95 грн
34,66 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (2)
40,09
Економія: -3,24 грн
36,85 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
23,90
Економія: -1,00 грн
22,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
Всього: упаковка (4)
25,52
Економія: -1,35 грн
24,17 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4
Всього: упаковка (6)
37,27
Економія: -2,41 грн
34,86 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 27-Н
Всього: упаковка (2)
25,70
Економія: -1,53 грн
24,17 грн