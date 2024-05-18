Всі аптеки України
Дієтичні добавкиЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУСЕЧОГІННІ ПРЕПАРАТИНЕТІАЗИДНІ ДІУРЕТИКИ З ПОМІРНО ВИРАЖЕНОЮ АКТИВНІСТЮІнші нетіазидні діуретики з помірно вираженою активністюІнші діуретики, в тому числі рослинні препарати з діуретичним ефектомATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУСЕЧОГІННІ ПРЕПАРАТИНЕТІАЗИДНІ ДІУРЕТИКИ З ПОМІРНО ВИРАЖЕНОЮ АКТИВНІСТЮІнші нетіазидні діуретики з помірно вираженою активністюІнші діуретики, в тому числі рослинні препарати з діуретичним ефектомБерезові брунькиЦіни в аптеках

Березові бруньки бруньки 10 г пакет, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (19117) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
Всього: упаковка (4)
25,52
Економія: -1,35 грн
24,17 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Привокзальна, 3
Всього: упаковка (11)
38,61
Економія: -3,95 грн
34,66 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (2)
40,09
Економія: -3,24 грн
36,85 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
23,90
Економія: -1,00 грн
22,90 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Новокримська, 4
Всього: упаковка (6)
37,27
Економія: -2,41 грн
34,86 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 113
Всього: упаковка (3)
27,40
Економія: -1,73 грн
25,67 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Комбрига-Петрова, 6
Всього: упаковка (4)
38,14
Економія: -3,71 грн
34,43 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, ж/м Тополь-3, 10
Всього: упаковка (1)
41,80
Економія: -6,96 грн
34,84 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
Всього: упаковка (9)
41,28
Економія: -6,51 грн
34,77 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: упаковка (6)
37,76
Економія: -3,01 грн
34,75 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Стуса Василя, 2-Б
Всього: упаковка (2)
28,09
Економія: -1,81 грн
26,28 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, бульв. Будівельників, 27-Н
Всього: упаковка (2)
25,70
Економія: -1,53 грн
24,17 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 2-Б
Всього: упаковка (3)
27,63
Економія: -1,56 грн
26,07 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
Всього: упаковка (3)
27,30
Економія: -1,31 грн
25,99 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перспективна, 6
Всього: упаковка (1)
27,07
Економія: -1,08 грн
25,99 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 15
Всього: упаковка (1)
27,41
Економія: -1,42 грн
25,99 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 75/2
Всього: упаковка (3)
25,54
Економія: -1,21 грн
24,33 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 59
Всього: упаковка (2)
37,89
Економія: -3,12 грн
34,77 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 8-Б
Всього: упаковка (1)
26,81
Економія: -0,82 грн
25,99 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
Всього: упаковка (1)
27,36
Економія: -1,37 грн
25,99 грн