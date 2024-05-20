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Берези бруньки бруньки 10 г пачка з внутрішн. пакетом, №1 - Одеса (138766) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека tas
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
Всього: упаковка (2)
35,75 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (2)
35,75 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 18
Всього: упаковка (2)
39,33 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Генуезька, 3-Б
Всього: упаковка (2)
37,54 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 82
Всього: упаковка (2)
33,65 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, бульв. Десантний, 1
Всього: упаковка (2)
39,33 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Южне, вул. Хіміків, 27-Г
Всього: упаковка (1)
39,33 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 340
Всього: упаковка (4)
35,75 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 312
Всього: упаковка (2)
35,75 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
Всього: упаковка (2)
35,75 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
Всього: упаковка (2)
35,75 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 147/4
Всього: упаковка (2)
35,75 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 158-А
Всього: упаковка (2)
35,75 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 41
Всього: упаковка (3)
35,75 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/1
Всього: упаковка (1)
39,33 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 77/1
Всього: упаковка (2)
35,75 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Троїцька, 238-Г
Всього: упаковка (1)
35,75 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 9
Всього: упаковка (3)
35,75 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (1)
37,54 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Подільськ, просп. Перемоги, 11/37
Всього: упаковка (2)
35,75 грн