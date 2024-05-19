Берези бруньки бруньки 10 г пачка з внутрішн. пакетом, №1 - Київ (138766) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 68 аптеках
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
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Київ, вул. Велика Васильківська, 47
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 42
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Аптека гормональних препаратів
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Київ, бульв. Лесі Українки, 9
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Павлівська, 17
Мед-сервіс
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Київ, пл. Печерська, 1
Мед-сервіс
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Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Аптекар
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Липківського Василя, 1-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, дорога Набережно-Рибальська, 3
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3-А
Аптекар
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бандери Степана, 26-В
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Аптекар
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Київ, вул. Антоновича, 170/172
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 143/2