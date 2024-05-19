Всі аптеки України
Дієтичні добавкиЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУСЕЧОГІННІ ПРЕПАРАТИНЕТІАЗИДНІ ДІУРЕТИКИ З ПОМІРНО ВИРАЖЕНОЮ АКТИВНІСТЮІнші нетіазидні діуретики з помірно вираженою активністюІнші діуретики, в тому числі рослинні препарати з діуретичним ефектомATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУСЕЧОГІННІ ПРЕПАРАТИНЕТІАЗИДНІ ДІУРЕТИКИ З ПОМІРНО ВИРАЖЕНОЮ АКТИВНІСТЮІнші нетіазидні діуретики з помірно вираженою активністюІнші діуретики, в тому числі рослинні препарати з діуретичним ефектомБерези брунькиЦіни в аптеках

Берези бруньки бруньки 10 г пачка з внутрішн. пакетом, №1 - Харків (138766) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Економна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (2)
36,82 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-В
Всього: упаковка (2)
35,75 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 17
Всього: упаковка (2)
35,75 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
Всього: упаковка (3)
36,82 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б
Всього: упаковка (2)
37,54 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
Всього: упаковка (1)
37,54 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чугуїв, бульв. Комарова Космонавта, 3
Всього: упаковка (1)
35,75 грн
Мiська сiмейна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, м-н 3-й, 31
Всього: упаковка (2)
37,54 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, пл. Базарна, -
Всього: упаковка (2)
37,54 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, вул. Полтавська, 91
Всього: упаковка (3)
35,75 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, просп. Миру, 30-А
Всього: упаковка (3)
37,54 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Всього: упаковка (2)
35,75 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 37
Всього: упаковка (3)
35,75 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Полтава, вул. Європейська, 60-А
Всього: упаковка (1)
41,11 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Європейська, 104
Всього: упаковка (4)
35,75 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
Всього: упаковка (2)
35,75 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
Всього: упаковка (2)
37,54 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: упаковка (1)
35,75 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зіньків, вул. Воздвиженська, 67-А
Всього: упаковка (2)
35,75 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Петропавлівська, 60
Всього: упаковка (1)
35,75 грн