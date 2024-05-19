Берези бруньки бруньки 10 г пачка з внутрішн. пакетом, №1 - Харків (138766) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 6 аптеках
Економна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Молочна, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-В
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 17
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б
В інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чугуїв, бульв. Комарова Космонавта, 3
Мiська сiмейна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, м-н 3-й, 31
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, пл. Базарна, -
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, вул. Полтавська, 91
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, просп. Миру, 30-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 37
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Полтава, вул. Європейська, 60-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Європейська, 104
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Мед-сервіс
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Зіньків, вул. Воздвиженська, 67-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Петропавлівська, 60