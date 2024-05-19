Берези бруньки бруньки 50 г пачка з внутрішн. пакетом, №1 - Харків (110766) Лікарський препарат - ціни
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
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Харків, просп. Героїв Харкова, 99
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Подорожник
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
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Харків, пл. Захисників України, 5/6
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Харків, вул. Нетіченська, 25
Аптека 9-1-1
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Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Аптека 9-1-1
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Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Аптека копійка
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
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Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Аптека низькі ціни №1
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Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
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Харків, просп. Героїв Харкова, 137
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Харків, вул. Сумська, 39