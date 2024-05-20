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Бензилбензоат емульсія нашкірна 200 мг/г флакон 50 г, №1 - Одеса (7125) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Любимая аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Базарна, 19
Всього: упаковка (3)
20,40 грн
Аптека
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Відчинено Цілодобово
Одеса, вул. Героїв Крут, 54
Всього: упаковка (1)
23,10 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 2
Всього: упаковка (5)
18,40 грн
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Авангард, вул. Спрейса Василя, 3
Всього: упаковка (1)
16,30 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-В
Всього: упаковка (1)
17,23
Економія: -2,23 грн
15,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
Всього: упаковка (2)
18,00
Економія: -3,00 грн
15,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: упаковка (5)
18,00
Економія: -3,00 грн
15,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
Всього: упаковка (20)
17,11
Економія: -2,51 грн
14,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Захисників Азовсталі, 8
Всього: упаковка (1)
13,79 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1
Всього: упаковка (1)
17,23
Економія: -2,23 грн
15,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (17)
13,79 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Дашковича Остафія, 19
Всього: упаковка (3)
18,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кельменці, вул. Довженка Олександра, 17
Всього: упаковка (32)
17,23
Економія: -2,63 грн
14,60 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
19,52
Економія: -4,52 грн
15,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 50-А
Всього: упаковка (3)
13,79 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (12)
18,08
Економія: -3,08 грн
15,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 53-Д
Всього: упаковка (6)
17,60
Економія: -3,00 грн
14,60 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (3)
18,08
Економія: -3,08 грн
15,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (2)
18,08
Економія: -3,08 грн
15,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
Всього: упаковка (6)
18,08
Економія: -3,08 грн
15,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янське, вул. Миру, 17
Всього: упаковка (3)
18,95
Економія: -3,95 грн
15,00 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
Всього: упаковка (25)
15,49
Економія: -0,58 грн
14,91 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Комарова, 1
Всього: упаковка (10)
18,00 грн