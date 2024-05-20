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Бензилбензоат емульсія нашкірна 200 мг/г флакон 50 г, №1 - Львів (7125) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
Всього: упаковка (21)
17,11
Економія: -2,40 грн
14,71 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Самбір, вул. Валова, 18-В
Всього: упаковка (20)
13,78 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Долина, вул. Грушевського Михайла, 2
Всього: упаковка (2)
18,09
Економія: -3,38 грн
14,71 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 14
Всього: упаковка (4)
17,25
Економія: -2,54 грн
14,71 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Всього: упаковка (1)
18,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Симоненка Василя, 2-А
Всього: упаковка (31)
17,94
Економія: -3,23 грн
14,71 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Теребовля, вул. Князя Василька, 98
Всього: упаковка (4)
16,80
Економія: -0,90 грн
15,90 грн
Соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (2)
17,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Шухевича Романа, 1-В
Всього: упаковка (5)
17,90
Економія: -3,19 грн
14,71 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 17
Всього: упаковка (53)
18,09
Економія: -3,38 грн
14,71 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
Всього: упаковка (9)
16,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полонне, вул. Бандери Степана, 12
Всього: упаковка (3)
17,11
Економія: -2,40 грн
14,71 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кельменці, вул. Довженка Олександра, 17
Всього: упаковка (32)
17,23
Економія: -2,52 грн
14,71 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Баранівка, вул. Першотравнева, 3-Б
Всього: упаковка (6)
16,00 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмільник, вул. Чорновола В'ячеслава, 50-Б
Всього: упаковка (5)
16,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмільник, просп. Свободи, 21-Б
Всього: упаковка (2)
16,17
Економія: -0,72 грн
15,45 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
Всього: упаковка (10)
16,00 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коростень, вул. Грушевського, 20
Всього: упаковка (10)
16,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Соборна, 47
Всього: упаковка (1)
17,24
Економія: -2,53 грн
14,71 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 53-Д
Всього: упаковка (6)
17,60
Економія: -2,89 грн
14,71 грн