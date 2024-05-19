Бензилбензоат емульсія нашкірна 200 мг/г флакон 50 г, №1 - Харків (7125) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
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Харків, проїзд Стадіонний, 11
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В інших містах:
Магнолія
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Харків, просп. Олександрівський, 103/41
Подорожник
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Суми, вул. Ярослава Мудрого, 61
Нє болєй
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Дніпро, вул. Калинова, 1
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Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
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Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Нє болєй
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Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
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Кам'янське, вул. Миру, 17
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Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
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Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Народна аптека
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Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
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Всього: упаковка (12)
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Запоріжжя, просп. Соборний, 129
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Запоріжжя, просп. Соборний, 88
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Запоріжжя, вул. Комарова, 1
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Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
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Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Прилуки, вул. Київська, 279
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1