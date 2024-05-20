Алмагель® суспензія оральна пакетик 10 мл, №20 - Одеса (247693) Лікарський препарат - ціни
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Одеса, вул. Пастера, 12
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Всього: упаковка (1), пакетик (12)
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Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Аптека акс соціальна
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Всього: суспензія оральна (18)
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Одеса, вул. Пастера, 36