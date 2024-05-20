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Алмагель® суспензія оральна пакетик 10 мл, №20 - Одеса (247693) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 286 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (1), пакетик (16)
360,30
Економія: -117,40 грн
242,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (2), пакетик (4)
298,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (1), пакетик (14)
281,40
Економія: -16,95 грн
264,45 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: суспензія оральна (6)
311,56 грн
Колонтаївська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Всього: упаковка (1)
264,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
294,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: суспензія оральна (10)
242,60 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1), пакетик (9)
311,59
Економія: -69,56 грн
242,03 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: суспензія оральна (14)
283,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (2), пакетик (6)
270,10
Економія: -28,84 грн
241,26 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (1)
312,99
Економія: -66,77 грн
246,22 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (1), пакетик (3)
252,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: пакетик (6)
248,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
Всього: суспензія оральна (2)
274,30 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: суспензія оральна (18)
295,36
Економія: -39,85 грн
255,51 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: суспензія оральна (16)
245,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: суспензія оральна (11)
291,12
Економія: -49,70 грн
241,42 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
288,99
Економія: -42,77 грн
246,22 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1), пакетик (12)
296,75
Економія: -50,89 грн
245,86 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: суспензія оральна (18)
245,70 грн