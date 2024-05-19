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Алмагель® суспензія оральна пакетик 10 мл, №20 - Львів (247693) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 217 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (5)
295,38
Економія: -39,86 грн
255,52 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: пакетик (5)
243,81 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: суспензія оральна (19)
244,92 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
268,99
Економія: -22,77 грн
246,22 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
258,00 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
260,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: пакетик (4)
234,44 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: суспензія оральна (17)
273,34 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (2), пакетик (10)
360,30
Економія: -117,50 грн
242,80 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: суспензія оральна (2)
258,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: суспензія оральна (10)
302,99
Економія: -56,77 грн
246,22 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: суспензія оральна (4)
294,99
Економія: -48,77 грн
246,22 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: суспензія оральна (19)
269,48
Економія: -33,00 грн
236,48 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: пакетик (3)
360,30
Економія: -117,50 грн
242,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: суспензія оральна (3)
296,10
Економія: -59,61 грн
236,49 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: суспензія оральна (4)
322,99
Економія: -76,77 грн
246,22 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
Всього: суспензія оральна (9)
258,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (1)
258,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: пакетик (1)
234,44 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: суспензія оральна (5)
258,00 грн