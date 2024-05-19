Алмагель® суспензія оральна пакетик 10 мл, №20 - Львів (247693) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 217 аптеках
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Пульс
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Львів, вул. Леонтовича, 1
Аптека бам
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Львів, вул. Клепарівська, 4
D.s.
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Пульс
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Swiss pharmacy
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Львів, вул. Дорошенка, 8
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Львів, вул. Шпитальна, 11
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Львів, вул. Шпитальна, 30
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Львів, вул. Джерельна, 1
Подорожник
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Всього: суспензія оральна (4)
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Львів, вул. Шпитальна, 9
Аптека шар@
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Львів, вул. Городоцька, 80
Аптека доброго дня
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Всього: пакетик (3)
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Львів, просп. Свободи, 5
Аптека низьких цін
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Всього: суспензія оральна (3)
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Львів, вул. Шпитальна, 8
Подорожник
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Всього: суспензія оральна (4)
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Львів, просп. Свободи, 49
D.s.
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Всього: суспензія оральна (9)
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Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
D.s.
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Львів, вул. Базарна, 11
Бажаємо здоров'я
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Львів, пл. Міцкевича, 5
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Всього: суспензія оральна (5)
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Львів, вул. Шевченка Тараса, 17