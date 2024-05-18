Алмагель® суспензія оральна пакетик 10 мл, №20 - Харків (247693) Лікарський препарат - ціни
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1 соціальна аптека
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
Подорожник
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Харків, пл. Конституції, 1
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Всього: упаковка (1), пакетик (4)
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Харків, вул. Молочна, 6
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (2), пакетик (2)
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Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Економна аптека
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
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Всього: упаковка (1), пакетик (1)
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Харків, вул. Нетіченська, 25
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Всього: пакетик (18)
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Харків, вул. Сумська, 23/34
Економна аптека
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Всього: суспензія оральна (12)
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Харків, вул. Молочна, 1