Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬАНТАЦИДИКомбіновані препарати та комплексні сполуки алюмінію, кальцію і магніюКомбінації простих солейАлмагель®Ціни в аптеках

Алмагель® суспензія оральна пакетик 10 мл, №20 - Харків (247693) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 368 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: суспензія оральна (7)
305,53
Економія: -77,31 грн
228,22 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (5), пакетик (1)
258,60 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
243,20 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: пакетик (15)
248,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1), пакетик (16)
284,73
Економія: -42,35 грн
242,38 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: пакетик (19)
256,20 грн
Перша аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
260,20 грн
Перша аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1), пакетик (11)
246,80 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: пакетик (10)
345,50
Економія: -102,70 грн
242,80 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1), пакетик (1)
248,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1), пакетик (15)
330,20
Економія: -83,80 грн
246,40 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: суспензія оральна (19)
278,99
Економія: -32,78 грн
246,21 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1), пакетик (4)
255,00 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (2), пакетик (2)
262,80 грн
Економна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
259,62 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: суспензія оральна (1)
290,62
Економія: -53,07 грн
237,55 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1), пакетик (7)
254,80 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1), пакетик (1)
262,80 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: пакетик (18)
244,00 грн
Економна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: суспензія оральна (12)
255,94 грн