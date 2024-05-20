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Алмагель® суспензія оральна флакон 170 мл, №1 - Одеса (12720) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 248 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (3)
115,31 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (1)
171,00
Економія: -53,40 грн
117,60 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 15:30
Одеса, вул. Нежданової, 32
Всього: упаковка (1)
138,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (2)
139,41 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (1)
128,97
Економія: -14,23 грн
114,74 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (3)
135,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (3)
138,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: упаковка (4)
115,40 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (2)
146,28
Економія: -29,06 грн
117,22 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (1)
134,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
122,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (3)
127,10
Економія: -10,27 грн
116,83 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (1)
148,99
Економія: -30,81 грн
118,18 грн
Софія
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 32
Всього: упаковка (2)
123,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (1)
124,36 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
122,30 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (5)
140,31
Економія: -18,93 грн
121,38 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (5)
131,70
Економія: -14,02 грн
117,68 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
119,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
139,17
Економія: -22,34 грн
116,83 грн