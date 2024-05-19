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Алмагель® суспензія оральна флакон 170 мл, №1 - Львів (12720) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 339 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
129,00 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (5)
130,01
Економія: -18,43 грн
111,58 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (4)
132,67
Економія: -1,59 грн
131,08 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
135,70
Економія: -27,84 грн
107,86 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
111,76 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (3)
131,99
Економія: -13,84 грн
118,15 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (2)
129,00 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (2)
136,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
116,24 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
129,87 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (2)
171,00
Економія: -53,40 грн
117,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (3)
147,50
Економія: -29,35 грн
118,15 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
143,99
Економія: -25,84 грн
118,15 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
129,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (3)
125,01
Економія: -11,79 грн
113,22 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (3)
170,30
Економія: -52,70 грн
117,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
138,11
Економія: -28,57 грн
109,54 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
129,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (3)
129,99
Економія: -11,84 грн
118,15 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (5)
150,50
Економія: -32,35 грн
118,15 грн