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Алмагель® суспензія оральна флакон 170 мл, №1 - Харків (12720) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 412 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1)
114,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
115,31 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (2)
132,16
Економія: -24,59 грн
107,57 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
116,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
116,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1)
116,49 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (3)
137,29
Економія: -29,85 грн
107,44 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (2)
114,12 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
116,65 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
116,32 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1)
164,00
Економія: -46,90 грн
117,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
116,03 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
157,10
Економія: -38,30 грн
118,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
133,50
Економія: -15,41 грн
118,09 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2)
113,75 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
125,71 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
122,79 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (4)
136,69
Економія: -29,73 грн
106,96 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (3)
113,68 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (2)
125,70 грн