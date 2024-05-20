АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блістер у коробці, №40 - Запоріжжя (74812) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 110 аптеках
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Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), блістер (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (54)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
Аптека бам
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Всього: упаковка (54)
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Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
Аптека низьких цін
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Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Народна аптека
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Всього: упаковка (54)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
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Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), блістер (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Народна аптека
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Всього: упаковка (54)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2), блістер (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1), блістер (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (54)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (54)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А