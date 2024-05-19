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АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блістер у коробці, №40 - Львів (74812) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 50 аптеках
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
146,62 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
158,78
Економія: -16,42 грн
142,36 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
144,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
144,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
144,90 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
144,16
Економія: -6,90 грн
137,26 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
161,55
Економія: -25,24 грн
136,31 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
144,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
144,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
144,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
144,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
144,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
159,70
Економія: -36,69 грн
123,01 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Всього: упаковка (1)
124,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
144,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
144,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
152,15
Економія: -16,03 грн
136,12 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
144,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
144,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Львів, вул. Горської, 9
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
144,90 грн