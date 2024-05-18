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АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блістер у коробці, №40 - Харків (74812) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 111 аптеці
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (3)
157,43
Економія: -14,00 грн
143,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (2)
156,81
Економія: -13,12 грн
143,69 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (47)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
144,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
154,96 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
140,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
156,60
Економія: -29,52 грн
127,08 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
150,36 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1), блістер (2)
162,69
Економія: -27,79 грн
134,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2), блістер (1)
154,88 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: блістер (2)
143,24 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: блістер (2)
142,28 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: блістер (1)
154,04 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
154,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (3)
170,20
Економія: -37,63 грн
132,57 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (2)
165,97
Економія: -33,43 грн
132,54 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 24
Всього: упаковка (1)
143,92 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (1)
143,68 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (1)
154,08 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1), блістер (1)
151,05
Економія: -29,16 грн
121,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (1), блістер (1)
149,50
Економія: -6,00 грн
143,50 грн