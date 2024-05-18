АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блістер у коробці, №40 - Харків (74812) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 111 аптеці
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Всього: упаковка (3)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
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Подорожник
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Всього: упаковка (47)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Економна аптека
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека низьких цін
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
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Всього: упаковка (2), блістер (1)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
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Всього: блістер (2)
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Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 24
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 110
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Сумська, 71
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82