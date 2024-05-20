АТФ-Лонг® таблетки 10 мг блістер у коробці, №40 - Запоріжжя (74808) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 47 аптеках
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Всього: упаковка (1)
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Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
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Запоріжжя, просп. Соборний, 152
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Всього: упаковка (1)
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Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
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Всього: таблетки (20)
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Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
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Всього: упаковка (1), блістер (2)
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Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
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Всього: упаковка (1)
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Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
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Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
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Всього: таблетки (20)
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Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
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Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 56-А
Народна аптека
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Запоріжжя, просп. Соборний, 88
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Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Аптека шар@
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Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
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Запоріжжя, просп. Соборний, 51-Д
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Запоріжжя, просп. Соборний, 51
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Всього: таблетки (30)
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Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
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Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
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Запоріжжя, просп. Соборний, 58
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Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
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Запоріжжя, вул. Перспективна, 6
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
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Запоріжжя, просп. Металургів, 16