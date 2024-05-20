АТФ-Лонг® таблетки 10 мг блістер у коробці, №40 - Одеса (74808) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 66 аптеках
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Аптека шар@
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Всього: таблетки (20)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Подорожник
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Всього: таблетки (30)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Аптека нц
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Всього: таблетки (30)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Аптека ніжних цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
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Всього: упаковка (1), блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 29
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки (30)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки (30)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Буніна, 33
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 47