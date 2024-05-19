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АТФ-Лонг® таблетки 10 мг блістер у коробці, №40 - Львів (74808) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 31 аптеці
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Всього: таблетки (10)
62,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (2)
92,71
Економія: -3,51 грн
89,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (1)
96,21
Економія: -9,09 грн
87,12 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Моршинська, 2
Всього: упаковка (1)
83,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (1)
93,78
Економія: -3,97 грн
89,81 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Окуневського, 3
Всього: упаковка (1)
70,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: упаковка (1)
96,90
Економія: -5,30 грн
91,60 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Руфа Юрія, 4
Всього: упаковка (1)
68,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Всього: упаковка (1)
97,18
Економія: -5,58 грн
91,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
Всього: блістер (1)
65,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (1)
99,60
Економія: -7,46 грн
92,14 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Панаса Мирного, 24
Всього: таблетки (30)
106,99
Економія: -21,69 грн
85,30 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Литвиненко, 4
Всього: таблетки (30)
85,79
Економія: -0,77 грн
85,02 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (5)
102,07
Економія: -9,88 грн
92,19 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (1)
94,72
Економія: -3,72 грн
91,00 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 223
Всього: упаковка (1)
94,52
Економія: -0,79 грн
93,73 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (2)
103,22
Економія: -11,09 грн
92,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 12
Всього: упаковка (1), блістер (2)
92,38
Економія: -4,38 грн
88,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
Всього: упаковка (1)
95,95
Економія: -5,55 грн
90,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (2)
95,32
Економія: -5,51 грн
89,81 грн