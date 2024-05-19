АТФ-Лонг® таблетки 10 мг блістер у коробці, №40 - Львів (74808) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 31 аптеці
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Всього: таблетки (10)
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Львів, вул. Міхновських, 31-А
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Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
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Львів, вул. Зелена, 1
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Львів, вул. Моршинська, 2
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Львів, вул. Франка Івана, 84
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Львів, вул. Окуневського, 3
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Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
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Львів, вул. Руфа Юрія, 4
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Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (1)
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Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
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Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Подорожник
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Всього: таблетки (30)
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Львів, вул. Панаса Мирного, 24
Здорова родина
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Всього: таблетки (30)
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Львів, вул. Литвиненко, 4
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (5)
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Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Аптека низьких цін
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Львів, вул. Низинна, 2
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Хмельницького Богдана, 223
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
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Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), блістер (2)
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Львів, вул. Мазепи, 12
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
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Львів, вул. Широка, 70-В