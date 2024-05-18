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АТФ-Лонг® таблетки 10 мг блістер у коробці, №40 - Харків (74808) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 46 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
95,91
Економія: -3,31 грн
92,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
97,43
Економія: -10,24 грн
87,19 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
100,21
Економія: -5,37 грн
94,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: таблетки (30)
104,38
Економія: -17,19 грн
87,19 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (1)
102,23
Економія: -15,04 грн
87,19 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (1), блістер (2)
91,82
Економія: -2,72 грн
89,10 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (1)
100,09
Економія: -6,29 грн
93,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (1), блістер (1)
103,95
Економія: -15,54 грн
88,41 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1)
98,25
Економія: -9,98 грн
88,27 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 27
Всього: упаковка (1)
95,88
Економія: -4,28 грн
91,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
94,93
Економія: -5,73 грн
89,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
96,50
Економія: -11,21 грн
85,29 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (1)
99,50
Економія: -14,21 грн
85,29 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
100,11
Економія: -10,82 грн
89,29 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
96,43
Економія: -9,49 грн
86,94 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (1)
97,13
Економія: -7,84 грн
89,29 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
96,47
Економія: -7,18 грн
89,29 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, просп. Гагаріна, 179
Всього: упаковка (1), блістер (1)
96,21
Економія: -3,01 грн
93,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Лісопарківська, 2
Всього: упаковка (1)
94,75
Економія: -4,94 грн
89,81 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Достоєвського, 10
Всього: упаковка (1)
127,50
Економія: -42,21 грн
85,29 грн