АТФ-Лонг® таблетки 10 мг блістер у коробці, №40 - Харків (74808) Лікарський препарат - ціни
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Харків, просп. Науки, 23
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Харків, просп. Науки, 27
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Харків, пров. Расторгуївський, 2
Подорожник
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Харків, пров. Расторгуївський, 2
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
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Харків, просп. Гагаріна, 179
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Харків, вул. Лісопарківська, 2
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Достоєвського, 10