АТФ-Лонг® таблетки 10 мг блістер у коробці, №40 - Дніпро (Дніпропетровськ) (74808) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 89 аптеках
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Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
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Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
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Всього: таблетки (30)
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Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
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Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
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Всього: упаковка (2)
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Дніпро, пров. Парусний, 10-К
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Всього: упаковка (1), блістер (3)
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Дніпро, пров. Парусний, 10
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Привокзальна, 3
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2-Б
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 121