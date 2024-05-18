Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУАНАЛЬГЕТИКИІНШІ АНАЛЬГЕТИКИ ТА АНТИПІРЕТИКИСаліцилова кислота та її похідніКислота ацетилсаліциловаАцетилсаліцилова кислота-ДарницяЦіни в аптеках

Ацетилсаліцилова кислота-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка, №10 - Харків (5558) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 409 аптеках
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (38)
24,24 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (93)
16,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (28)
21,18
Економія: -4,74 грн
16,44 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (27)
24,28 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (34)
24,27 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (32)
24,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (10)
22,04
Економія: -4,40 грн
17,64 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (34)
24,29 грн
Перша аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (54)
24,27 грн
Перша аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (57)
24,16 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (12)
22,90
Економія: -4,60 грн
18,30 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (35)
24,11 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (22)
22,40
Економія: -3,80 грн
18,60 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (17)
21,21
Економія: -2,55 грн
18,66 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (49)
24,12 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (40)
24,31 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (81)
21,54
Економія: -4,98 грн
16,56 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (45)
24,16 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (36)
24,11 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (39)
24,13 грн