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Ампіцилін таблетки 250 мг, №10 - Харків (87790) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 30 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
44,85
Економія: -3,62 грн
41,23 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (1)
47,61
Економія: -6,34 грн
41,27 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (2)
44,93
Економія: -4,56 грн
40,37 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Харків, вул. Дерев'янка, 56
Всього: упаковка (1)
48,17
Економія: -5,25 грн
42,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Харків, просп. Гагаріна, 179
Всього: упаковка (3)
43,40
Економія: -1,36 грн
42,04 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Харків, просп. Гагаріна, 181-Б
Всього: упаковка (1)
45,20
Економія: -2,28 грн
42,92 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Лісопарківська, 2
Всього: упаковка (1)
44,36
Економія: -2,31 грн
42,05 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 144
Всього: упаковка (1)
46,11
Економія: -4,84 грн
41,27 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (1)
47,49
Економія: -6,22 грн
41,27 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 74
Всього: упаковка (1)
48,32
Економія: -5,01 грн
43,31 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 323-В
Всього: упаковка (3)
44,29
Економія: -2,24 грн
42,05 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Харків, просп. Байрона, 183
Всього: упаковка (1)
43,53
Економія: -2,48 грн
41,05 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (1)
39,18
Економія: -1,80 грн
37,38 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Амосова, 25
Всього: упаковка (1)
45,74
Економія: -5,43 грн
40,31 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Всього: упаковка (2)
46,19
Економія: -5,73 грн
40,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, просп. Перемоги, 72-Д
Всього: упаковка (2)
44,03
Економія: -2,76 грн
41,27 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 75-А
Всього: упаковка (1)
45,00
Економія: -4,64 грн
40,36 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
45,82
Економія: -3,98 грн
41,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Дружби Народів, 238-Д
Всього: упаковка (2)
44,67
Економія: -2,22 грн
42,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 160
Всього: упаковка (2)
43,85
Економія: -1,70 грн
42,15 грн