Актилізе® ліофілізат для розчину для інфузій 50 мг флакон з розчинником у флаконах по 50 мл, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (12217) Лікарський препарат - ціни
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Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Пульс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Аптека
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-А
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