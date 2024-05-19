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Адаптол® таблетки 500 мг, №20 - Львів (72500) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 329 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
471,05 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
561,84
Економія: -58,04 грн
503,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
494,40 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (3)
516,39 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1), таблетки (1)
578,08
Економія: -106,55 грн
471,53 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
466,40 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
536,33
Економія: -60,72 грн
475,61 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
471,05 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
533,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1), таблетки (1)
485,00 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
541,41 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1)
684,70
Економія: -209,10 грн
475,60 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
471,05 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (10)
577,99
Економія: -102,38 грн
475,61 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (4)
562,99
Економія: -87,38 грн
475,61 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: таблетки (10)
471,05 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (4), таблетки (1)
568,23
Економія: -86,93 грн
481,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (8)
684,70
Економія: -209,10 грн
475,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1), таблетки (1)
566,07
Економія: -86,12 грн
479,95 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (3)
536,33
Економія: -60,72 грн
475,61 грн