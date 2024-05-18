Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУПСИХОАНАЛЕПТИКИПСИХОСТИМУЛЯТОРИ, ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ СИНДРОМІ ПОРУШЕННЯ УВАГИ ТА ГІПЕРАКТИВНОСТІ (ADHD), ТА НООТРОПНІ ЗАСОБИРізні психостимулювальні та ноотропні засобиТемгіколурилАдаптол®Ціни в аптеках

Адаптол® таблетки 500 мг, №20 - Харків (72500) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 411 аптеці
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 22 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: таблетки (1)
537,98 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
494,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (2), таблетки (1)
588,12
Економія: -104,77 грн
483,35 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: таблетки (1)
510,24 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 22 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1)
521,82 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: таблетки (10)
594,43
Економія: -116,90 грн
477,53 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1), таблетки (1)
548,02 грн
Перша аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
544,90 грн
Перша аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (7)
545,30 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 22 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1), таблетки (1)
656,70
Економія: -181,10 грн
475,60 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
529,36 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 22 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
626,00
Економія: -145,60 грн
480,40 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
536,33
Економія: -60,63 грн
475,70 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2)
544,46 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1), таблетки (1)
535,38 грн
Економна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 22 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: таблетки (10)
494,38 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (8), таблетки (1)
593,63
Економія: -105,13 грн
488,50 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
521,32 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
532,22 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (3)
529,56 грн