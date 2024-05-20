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Анаферон таблетки блістер у картонній коробці, №20 - Запоріжжя (435431) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 193 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (2)
193,00
Економія: -39,00 грн
154,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (1)
206,00
Економія: -52,00 грн
154,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (3)
174,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (2)
196,36
Економія: -43,46 грн
152,90 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (2)
176,85
Економія: -28,95 грн
147,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
165,44 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
188,50
Економія: -29,35 грн
159,15 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
185,00
Економія: -31,00 грн
154,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (3)
176,80 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (277)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
168,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (2)
204,20
Економія: -45,00 грн
159,20 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (5)
181,50
Економія: -22,35 грн
159,15 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (2)
175,48 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (277)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
168,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
179,38 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
153,16 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (277)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
168,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (2)
186,55
Економія: -38,22 грн
148,33 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
175,92
Економія: -23,07 грн
152,85 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1)
193,60
Економія: -32,80 грн
160,80 грн