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Азопт® краплі очні 10 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл, №1 - Львів (28495) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 209 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
364,60 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (3)
383,83 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
430,18
Економія: -79,24 грн
350,94 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
399,94
Економія: -43,74 грн
356,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
366,90 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
385,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1)
456,20
Економія: -101,90 грн
354,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
398,20
Економія: -42,00 грн
356,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
380,99
Економія: -24,79 грн
356,20 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
366,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
422,85
Економія: -65,43 грн
357,42 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (2)
456,20
Економія: -101,90 грн
354,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
421,24
Економія: -64,28 грн
356,96 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (2)
366,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (3)
400,97
Економія: -44,77 грн
356,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
400,97
Економія: -44,77 грн
356,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
398,20
Економія: -42,00 грн
356,20 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (1)
366,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (5)
400,97
Економія: -44,77 грн
356,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
358,10 грн