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Анжелік таблетки, вкриті оболонкою, №28 - Одеса (71788) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 168 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
481,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (2)
594,70
Економія: -121,90 грн
472,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
521,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (1)
487,59
Економія: -26,69 грн
460,90 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
566,72
Економія: -93,10 грн
473,62 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (1)
521,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
481,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
516,78
Економія: -42,68 грн
474,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (1)
605,99
Економія: -142,21 грн
463,78 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
481,20 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (1)
551,83
Економія: -57,01 грн
494,82 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (77)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
492,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (77)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
492,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (2)
546,99
Економія: -83,21 грн
463,78 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
518,95
Економія: -54,59 грн
464,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (2)
500,31
Економія: -43,81 грн
456,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
432,27 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
458,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 54
Всього: упаковка (1)
593,30
Економія: -120,50 грн
472,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (1)
543,56
Економія: -56,63 грн
486,93 грн