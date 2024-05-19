Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИКОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ, ЩО МІСТЯТЬ ГЕСТАГЕНИ ТА ЕСТРОГЕНИГестагени та естрогени, комбінаціїДроспіренон і естрогенАнжелікЦіни в аптеках

Анжелік таблетки, вкриті оболонкою, №28 - Львів (71788) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 76 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
432,26 грн
Аптека сальве
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
476,80 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (57)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
492,60 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
527,99
Економія: -64,48 грн
463,51 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
479,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
432,26 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (57)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
492,60 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (57)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
492,60 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
489,33
Економія: -23,56 грн
465,77 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (2)
593,30
Економія: -120,50 грн
472,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (57)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
492,60 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 02 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (57)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
492,60 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
598,99
Економія: -135,48 грн
463,51 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (57)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
492,60 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
632,99
Економія: -169,48 грн
463,51 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
446,07 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (2)
555,99
Економія: -92,48 грн
463,51 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (57)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
492,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
511,88
Економія: -75,40 грн
436,48 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (57)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
492,60 грн